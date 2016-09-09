Скончался композитор Сергей Касторский

В Петербурге на 69-м году жизни умер композитор, заслуженный деятель искусств России Сергей Касторский. Об этом сообщает «Интерфакс». Сообщение о смерти композитора подтвердили его друзья и соратники в социальных сетях.

Касторский скончался вечером 8 сентября в результате тяжелой болезни.

Напомним, композитор родился 20 февраля 1948 года в Риге. Он стал автором более 500 песен. Хиты на музыку Касторского исполняли Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха, Людмила Гурченко, Алла Пугачева, а также Филипп Киркоров, Лариса Долина, Михаил Боярский, Лев Лещенко, Людмила Сенчина, Эдуард Хиль.