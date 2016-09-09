КемГУ назначил новое руководство истфака после скандала с голыми студентами

В Кемеровском госуниверситете назначили нового руководителя исторического факультета и двух его заместителей после публикации в интернете фотографии с голыми первокурсниками, устроившими обряд «посвящения» в студенты, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу КемГУ.

Созданная после инцидента специальная комиссия также объявила выговор организаторам «посвящения». Новым исполняющим обязанности главы истфака назначен Алексей Блинов, который ранее работал в университете преподавателем отечественной истории. Помимо Блинова, назначены два его заместителя по учебной и воспитательной работе.

Между тем, студенты и выпускники КемГУ разместили в интернете две петиции в защиту руководства исторического факультета. Авторы петиций, одна из которых уже набрала более 1,7 тысячи подписей, просят восстановить в должности бывшего декана истфака Константина Юматова и его замов. Авторы петиции также обвиняют руководство вуза в «увольнении без разбирательства».

6 сентября в интернете появился снимок с обнаженными первокурсниками, сделанный на турбазе в поселке Подъяково Кемеровского района. На следующий день декан исторического факультета и международных отношений Юматов, а также два его заместителя (Адаменко и Селезенев) были уволены. Прокуратура и Следственный комитет начали проверку по факту публикации.