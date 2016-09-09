Киев выбрали для «Евровидения-2017» по советам СБУ

Гендиректор Национальной телекомпании Украины (НТКУ) Зураб Аласания объяснил, почему вместо Одессы местом проведения «Евровидения-2017» выбрана столица страны город Киев. Одним из важных критериев, учитывавшихся при выборе, являлись данные Службы безопасности Украины, заявил он в эфире «Громадського радио».

Обеспечить порядок в Одессе во время проведения конкурса украинским силовикам было бы затруднительно, пояснил Аласания, добавив, что Киев в этом отношении больше всего готов к приему «Евровидения».

Конкурс решено проводить в Международном выставочном центре, здание которого, как сообщил глава НТКУ, в настоящее время практически пустует — а его зал между тем соответствует требованиям «Евровидения» по высоте, необходимой для установки аппаратуры.

На право принимать «Евровидение» претендовали Киев, Одесса и Днепр (недавно переименованный украинскими властями город Днепропетровск). При голосовании украинского оргкомитета по проведению конкурса столица получила 19 голосов, двое проголосовали за Одессу, один воздержался.

Украинские власти уже предупредили, что не допустят на «Евровидение» российских артистов и других деятелей культуры из санкционного «черного списка».