КНДР заявила о продолжении укрепления ядерных сил

КНДР продолжит укрепление ядерных сил, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посольства страны, поступившее в распоряжение агентства.

«Будут продолжены меры, направленные на укрепление наших государственных ядерных сил в количественном и качественном плане, для защиты нашего достоинства и права на жизнь и отстаивания истинного мира от усиливающейся ядерной угрозы со стороны США», — сказано в документе.

Ранее стало известно, что КНДР провели ядерные испытания. По данным южнокорейских военных, мощность взрывного устройства могла составлять 10 килотонн. Это вдвое превышает мощность взрыва в январе, который составил 6 килотонн. Возможно, это самые крупные ядерные испытания в истории КНДР.

В заявлении посольства страны говорится, что прошедшие испытания стали ответом на угрозы, санкции и давление США.

В пресс-релизе посольства КНДР также сказано, что страна может производить любое количество ядерных зарядов разного вида, имеющих малый габарит с меньшим весом и более мощной силы.

«Результаты анализа испытаний подтвердили, что измеренные данные о мощности взрыва, коэффициенте использования ядерного вещества и т.д. тождественны исчисленным параметрам. Было подтверждено, что в ходе нынешних испытаний не было ни малейшей утечки радиоактивных веществ, и они не оказали никакого негативного влияния в окружающую среду», — сказано в тексте заявления.

Позже стало известно, что Южная Корея в ответ на ядерные испытания КНДР в октябре намерена провести совместные с ВЧС США учения в южной части Желтого моря и в районе острова Чеджу.