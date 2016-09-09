СМИ узнали имя преемницы Павла Астахова

Наиболее вероятным кандидатом на роль преемника Павла Астахова на посту уполномоченного по правам ребенка при президенте России является руководитель исполкома пензенского ОНФ и оператор президентских грантов Анна Кузнецова, передает РБК со ссылкой на два источника в администрации президента.

По их словам, Астахов покинет свой пост сегодня, 9 сентября, отпраздновав накануне свое 50-летие.

Вопрос о его отставке решился еще в конце июня, когда омбудсмен оскандалился в разговоре с детьми, выжившими в трагедии на карельском Сямозере. Немаловажную роль в решении сменить защитника прав детей сыграла и петиция, размещенная на сайте Change.org, которую подписали почти 160 тысяч человек.

Отправлять Астахова в отставку «по горячим следам» не стали: он ушел в отпуск, который продлился до 8 сентября. За это время, по словам источников РБК, предполагалось подобрать ему замену.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков накануне выразил удивление пребыванием Астахова на посту детского омбудсмена. По его словам, в Кремле надеются, что Астахов добровольно подаст в отставку. Сам правозащитник от комментариев отказался.

Его вероятная преемница Анна Кузнецова — создатель фонда по поддержке семьи, материнства и детства «Покров», а также Ассоциации организаций в защиту семьи. Ей 34 года, и она наладила хорошие контакты с администрацией президента, Общественной палатой и правозащитниками.

В настоящее время Кузнецова является членом Общероссийского народного фронта и руководит исполкомом его пензенского отделения. Весной она выиграла праймериз «Единой России» в Пензенской области, по итогам попав в предвыборный список ЕР на думских выборах.