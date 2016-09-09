09 сентября 2016, 09:59
Назначен новый детский омбудсмен
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин назначил Анну Кузнецову уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Песков сообщил, что «ранее Владимир Путин провел в Кремле беседу с Кузнецовой».
Анна Кузнецова до последнего времени исполняла обязанности главы исполкома пензенского Общероссийского народного фронта (ОНФ) и руководила Ассоциацией организаций в защиту семьи.
Сегодня же стало известно, что Путин указом освободил Павла Астахова от должности уполномоченного по правам ребенка.
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