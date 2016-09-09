Назначен новый детский омбудсмен

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин назначил Анну Кузнецову уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Песков сообщил, что «ранее Владимир Путин провел в Кремле беседу с Кузнецовой».

Анна Кузнецова до последнего времени исполняла обязанности главы исполкома пензенского Общероссийского народного фронта (ОНФ) и руководила Ассоциацией организаций в защиту семьи.

Сегодня же стало известно, что Путин указом освободил Павла Астахова от должности уполномоченного по правам ребенка.