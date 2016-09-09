Лавров дважды встретился со спецпосланником генсека ООН по Сирии

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура провели вторую по счету встречу в Женеве за последние два дня, передает РИА Новости со ссылкой на источник в российской делегации.

Предыдущая беседа Лаврова с де Мистурой состоялась накануне в отеле President Wilson и была посвящена вопросам урегулирования сирийского конфликта. На ту же тему глава МИД РФ общался со своим американским коллегой Джоном Керри, причем их переговоры длились несколько часов.

Главным вопросом их встречи была координация усилий по борьбе с террористами на территории Сирии. Кроме того, дипломаты обсудили ядерные испытания, проведенные накануне ночью Северной Кореей.