Лавров назвал срок завершения переговоров с США по Сирии

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сообщил, что переговоры с американским коллегой Джоном Керри по сирийскому урегулированию могут завершиться на следующей неделе, передает РИА Новости.

«Мы думаем о том, чтобы закончить сегодня и, возможно, встретиться на следующей неделе», — пояснил глава МИД России, извинившись за многочасовую задержку в его переговорах с госсекретарем США.

«Нашим друзьям потребовалось пять часов, чтоб согласовать с Вашингтоном. Я думаю, для них важно согласовать с Вашингтоном», — пояснил причину задержки Лавров.

Источник в российской делегации в Женеве рассказал журналистам, что «согласование застряло в Вашингтоне в течение более пяти часов». При этом, по его словам, полученный оттуда положительный ответ отнюдь не означает завершения переговоров.

Тем не менее высокопоставленный сотрудник Госдепартамента уже заявил, что США и России удалось достичь прогресса в обсуждении соглашения о прекращении огня на всей территории Сирии.

Ранее стало известно, что сегодня Сергей Лавров повторно встретился со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, с которым беседовал накануне.