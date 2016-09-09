Главного тренера сборной РФ по боксу сняли с должности

Главный тренер сборной РФ по боксу Александр Лебзяк отстранен от работы. Об этом сообщил по телефону корреспонденту «Р-Спорт» сам Лебзяк.

«Нас отстранили необоснованно и без объяснений. Уволили меня и Судакова (директора Федерации бокса России), весь тренерский штаб. Никого не поставили в известность. Мы все находимся в Москве, с нами никто не созванивался», - говорит Лебзяк.

Лебзяк занимал свою должность с 2012 года. Ранее сообщалось о возможном уходе главного тренера. Однако, после разговора главного тренера с министром спорта РФ Виталием Мутко Лебзяк принял решение остаться и поехать на игры в Рио.

Добавим, что на Играх в Рио под руководством Лебзяка мужская сборная РФ завоевала одно золото, одно серебро и две бронзы.