Лебзяк пообещал судиться с уволившими его с поста тренера сборной РФ по боксу

Уволенный главный тренер национальной сборной по боксу Александр Лебзяк назвал незаконным решение исполкома Федерации бокса России отстранить его от должности и заявил о готовности подать в суд, передает радиостанция «Говорит Москва».

«Собралась кучка людей, которая к боксу не имеет никакого отношения. Они нарушили весь устав федерации бокса и приняли решение — убрали [директора федерации Евгения] Судакова и меня. Вся страна против», — сказал Лебзяк в интервью радиостанции. «Если надо, я подам в суд. Неправильно то, что они втихаря сделали. 7 человек решили за всю Россию», — добавил он.

По словам Александра Лебзяка, решение о его отстранении от должности было принято, когда он находился в отпуске. Между тем, он до сих пор остается членом исполкома Федерации бокса.

9 сентября Александр Лебзяк сообщил о своем увольнении с должности главного тренера сборной РФ по боксу. Вместе с ним весь был распущен весь тренерский штаб. Лебзяк занимал свою должность с 2012 года. Ранее сообщалось о возможном уходе главного тренера, однако, после его разговора с министром спорта РФ Виталием Мутко Лебзяк принял решение остаться и поехать на Олимпиаду в Бразилию. Сборная России по боксу на Играх в Рио завоевала одну золотую, одну серебряную и три бронзовых награды.