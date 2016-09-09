За первое полугодие 2016 года продолжительность жизни россиян увеличилась до 72 лет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой официального представителя Минздрава Ольгу Салагай.

По официальным данным ведомства, срок жизни граждан России увеличился до 72,06 лет, что на 0,67 лет больше, чем в прошлом году.

За шесть месяцев текущего года по сравнению с те же периодом прошлого число умерших снизилось на 36,6 тысяч человек. Также снизился общий показатель смертности с 13,5% до 13% на 1000 человек.

По данным Минздрава наибольше снижение смертности отмечается в случаях туберкулеза – на 18,6%, наименьшее, на 1,% - от новообразований.

Ведомство зафиксировало исторический минимум младенческой смертности. За первое полугодие 2016 года, по сравнению с 2016 годом, она снизилась на 9,1%, с 6,6 до 6 на 100 родившихся живыми. Также на 9,6% снизилось число умерших до года детей.

В мае 2016 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что впервые в тысячелетней истории страны средняя продолжительность жизни превысила 71 год и составила 71,5 года.