Житель Подмосковья облил краской доску Маннергейма в Петербурге

В Санкт-Петербурге полиция составила протокол в отношении мужчины, облившего краской памятную доску в честь финского маршала, главнокомандующего финской армией Карла Маннергейма, передает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в минувший четверг. «8 сентября около 8 часов вечера наряд полиции задержал гражданина, который бросил емкость с красной краской на Захарьевской улице. Его личность установлена, это житель Московской области 1967 года рождения», — цитирует агентство слова собеседника.

В отношении задержанного составлен протокол по статье 7.17 КоАП РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества). Мужчина был отпущен под обязательство о явке.

В настоящее время установка памятной доски в честь Карла Маннергейма, которая появилась в Северной столице в июне этого года, оспаривается в суде. В частности, незаконной ее установку признал Петербургский совет по мемориальным доскам. Ранее хулиганы несколько раз обливали табличку красной краской.