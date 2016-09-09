Bank of America оценил вероятность жизни в матрице

Аналитики Bank of America Merrill Lynch подготовили для клиентов банка записку, в которой оценили вероятность того, что человечество на самом деле живет в матрице — как это было показано в легендарном фильме, пишет The Business Insider.

Речь идет о том, что мир гипотетически может являться объектом компьютерного моделирования, а мы лишь ошибочно полагаем, что он реален. Вероятность такого сценария составляет 20-50%, считают в Bank of America.

Авторы аналитической записки основывались на мнениях американского астрофизика Нила Деграсса Тайсона и шведского философа Ника Бострома, а также всемирно известного бизнесмена Илона Маска.

Аналитики Bank of America отметили, что многие современные философы и ученые считают вполне возможным наше существование в «виртуальном мире компьютерного моделирования».