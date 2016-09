СМИ сообщили о взрыве метеорита над Кипром

В ночь на 9 сентября над Кипром взорвался метеорит, сообщает Cyprus Mail.

Испуганные жители горных сел Фасоула, Авдос и Айос позвонили в полицию с сообщениями о ярком огне в небе. Очевидцы также упомянули грохот и сотрясшуюся землю.

Почетный председатель Астрономического общества Кипра Иоаннис Факас сообщил, что метеорит упал в море к северу от острова. «Метеорит весом в несколько килограммов пролетел над Кипром и взорвался», — сообщил он.

