Обама сообщил о договоренности с Японией и Южной Кореей ужесточить санкции против КНДР

Барак Обама осудил проведенное в Северной Корее ядерное испытание и заявил, что Вашингтон оставляет за собой право предпринять ответные шаги, включая новые санкции. Соответствующее заявление президента США размещено в официальном твиттере Белого дома.

В заявлении американские президента по поводу нового ядерного испытания в КНДР говорится, что США «самым решительным образом осуждают эту серьезную угрозу региональной безопасности, а также — миру и стабильности во всем мире».

Барак Обама также сообщил, что он провел консультации с лидерами Южной Кореи и Японии, которые согласились с необходимостью ужесточить уже существующие санкции против Пхеньяна и ввести дополнительные меры, «чтобы показать КНДР, что незаконные и опасные действия не могут остаться без последствий».

Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание после сообщений о том, что КНДР провела ядерные испытания. С запросом организовать заседание Совбеза в ООН ранее обратилась Южная Корея, Япония и США.