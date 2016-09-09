Президент Филиппин опроверг оскорбление Обамы

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что не оскорблял своего американского коллегу Барака Обаму. Об этом пишет The Straits Times.

«Я никогда не делал каких-либо ссылок на Обаму. ... Я никогда не делал заявлений в его адрес, вы можете проверить», - прокомментировал недавний инцидент президентом США Родриго Дутерте.

Напомним, что Дутерте резко высказался в адрес президента США на пресс-конференции в преддверии Восточноазиатского саммита в Лаосе. После случившегося американская сторона отменила намеченную с Дутерте встречу.

После инцидента президент Филиппин принес свои извинения Обаме.

Причиной конфликта двух президентов стала жесткая антинаркотическая кампания, проводимая Дутерте в Филиппинах. Обама считает действия Филиппин нарушающими базовые права человека, однако, сам Родриго Дутерте выступает против вмешательства в его политику других стран.