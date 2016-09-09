В Кремле отказались комментировать подготовку ПМР к присоединению к РФ

В Кремле не смогли прокомментировать инициативу главы самопровозглашенной Приднестровской молдавской республики (ПМР) Евгения Шевчука, который распорядился начать подготовку по присоединению региона к России, передает «Интерфакс».

«Я не могу ответить на этот вопрос, нужно понимать, на чем основываются такие действия. Не обладая деталями, я не могу никак это комментировать», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

7 сентября Евгений Шевчук подписал указ «О реализации итогов республиканского референдума, состоявшегося 17 сентября 2006 года», предполагающий приведение правовой системы ПМР в соответствие с федеральным законодательством России. «Правовые акты, противоречащие базовым основополагающим принципам российского федерального законодательства, будут считаться изданными в нарушение воли народа Приднестровья и не подлежащими применению», — пояснила пресс-служба президента ПМР.

В июне Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил, что социальная активность жителей Приднестровья необычайно высока — 87 % опрошенных заявили о своем намерении принять участие в выборах президента республики.