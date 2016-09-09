Совбез ООН проведет экстренное заседание по ядерному испытанию КНДР

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание, после сообщений о том, что КНДР провела ядерные испытания, сообщает «Интерфакс».

С запросом организовать заседание Совбеза в ООН ранее обратилась Южная Корея, Япония и США.

9 сентября КНДР официально объявила о проведении очередного ядерного испытания. Соответствующее заявление было распространено северокорейским агентством ЦТАК. В сообщении подчеркивается, что ядерная боеголовка может быть установлена на баллистических ракетах.

В свою очередь, в минобороны Южной Кореи пришли к выводу о том, что в КНДР был проведен взрыв самой мощной атомной бомбы в истории северокорейских ядерных испытаний. Мощность взрыва оценивается приблизительно в 10 килотонн. Для сравнения, мощность бомбы, испытанной в январе этого года, составила 6 килотонн. В этот день в Северной Корее было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0, которому специалисты приписали техногенный характер.