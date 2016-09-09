Минфин предложил продлить заморозку зарплат чиновников

Министерство финансов РФ предложило продлить заморозку зарплат чиновников на ближайшие три года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в российском правительстве.

В последний раз правительство индексировало зарплаты госслужащих в 2014 году. Индексация, в частности, была произведена в социальной сфере, в сфере образовании и в медицине.

В начале сентября Росстат сообщал, что в первой половине 2016 года зарплаты региональных чиновников выросли на 7,7 процента. Зарплата муниципальных служащих увеличилась на 1,9 процента.

Ранее, в августе, Росстат отчитался о росте за последний год средней зарплаты федеральных чиновников на 3,5 процента. Больше всего выросли зарплаты в аппарате Совета Федерации и Госдумы – на 18,5 процента.

В июле сообщалось, что Минфин в 2017 году может вернуться к плановому повышению зарплат чиновников.