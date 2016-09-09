Прокуратура выставила иск к РЖД за загрязнение природы Подмосковья

В отношении компании «Российские железные дороги» (РЖД) возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Как было установлено, что в полосе отвода железнодорожной станции «Орехово-Зуево» предприятиями «РЖД» было загрязнено не менее 2 гектаров почвы, включая водоем. В настоящее время территория завалена деревянными шпалами, в водоем производится слив нефтепродуктов.

Размер ущерба, нанесенного водоему, оценивается более чем в 27 млрд рублей. Отмечается, что расследование уголовного дела находится на контроле Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.