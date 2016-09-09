«Гражданская платформа» потребовала отмены регистрации ПАРНАСа

Партия «Гражданская платформа» обратилась в Верховный суд РФ (ВС) с заявлением об отмене регистрации партии ПАРНАС, пишет «Коммерсантъ».

«Мы находимся в оппозиции к партии "Единая Россия", однако рассматриваем любые попытки какой-либо партии выйти за рамки правового поля как деятельность, направленную на дестабилизацию политической ситуации в стране. Такие попытки должны получать адекватную правовую оценку»,— заявил председатель федерального политкомитета «Гражданской платформы» Рифат Шайхутдинов.

Он не сообщил, о каких именно нарушениях идет речь. Лидеры ПАРНАС также пока не прокомментировали ситуацию.

В августе 2016 года кандидат в депутаты Госдумы РФ от партии ПАРНАС Вячеслав Мальцев призвал к импичменту президента РФ Владимира Путина. Он обвинил его в развязывании войн с братским народом и суннитами.