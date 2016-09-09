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09 сентября 2016, 18:41
Германия Россия Сирия США

Штайнмайер сообщил о теме переговоров США и России

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
Правительство РФ

Глава МИД Германии Франк Вальтер Штайнмайер сообщил, что в настоящий момент Россия и США осуждают возможность прекращения огня в Сирии на срок от 7 до 10 дней. Об этом информирует Reuters.

Речь идет о переговорах в Женеве, на которых присутствуют глав МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри. Они продолжаются уже пять часов.

Штайнмайер сообщил, что уже достигнут определенный прогресс, и выразил надежду, что в ближайшие дни сторонам удастся уладить все разногласия.

Накануне официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби сообщил, что беседа в Женеве пойдет «в русле недавних обсуждений Сирии» и будет сконцентрирована «на уменьшении количества насилия, расширении гуманитарного взаимодействия народу страны и движении навстречу политическому соглашению, которое необходимо, чтобы положить конец войне».

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