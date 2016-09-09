Песков рассказал о методике выбора нового омбудсмена

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что кандидаты на должность детского омбудсмена выбирались исходя из имеющегося опыта работы в организациях, занимающихся защитой детей. Об этом пишет РИА Новости.

«Рассматривались различные кандидатуры. Естественно, кандидатуры тех, скажем так, общественных деятелей и тех граждан, которые за последние годы активно работали в рамках общественных структур, и тех, кто проявлял активность в направлении, смежном направлению, связанном с защитой прав ребенка», — сообщил Песков.

По его мнению, Анна Кузнецова обладает достаточным опытом, несмотря на ее возраст.

«Что главное, она сама родила шестерых детей, это гораздо важнее, чем то, что я вам перечислил. У нее богатый опыт, и ее человеческие качества позволяют надеяться на то, что она сможет быть эффективным омбудсменом», — заключил он.

Анна Кузнецова сообщила агентству, что назначение стало для нее неожиданностью. В ближайшее время она намерена завершить дела в Пензе, собрать надежную команду и выстроить будущую работу.

В первую очередь, она намерена отстаивать право ребенка жить и воспитываться в семье.

Песков также сообщил, что ничего не знает о планах по трудоустройству бывшего детского омбудсмена Павла Астахова.

«Мне пока неизвестно. Мне неизвестно пока о каких-то планах, просто не знаю, не могу ответить на этот вопрос», — сказал Песков.