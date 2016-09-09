Детский омбудсмен рассказала о планах на ближайшее будущее

Новый уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова, сменившая сегодня на этом посту отправленного в отставку Павла Астахова, поделилась с журналистами впечатлениями от первого рабочего дня, передает РИА Новости.

По ее словам, чувства она испытывает смешанные: «объем обращений и информации, которые сегодня поступили, не дают возможности вздохнуть». Тем не менее Кузнецова пообещала в ближайшее время «все привести в порядок», выстроить, «направить, как положено, в рабочее русло».

Новый детский омбудсмен признала, что сегодня у нее сложилась «не совсем рабочая атмосфера» из-за большого количества интервью и обращений СМИ, но при этом ей все же удалось решить некоторые рабочие вопросы. Она также встретилась со своим предшественником Павлом Астаховым, который пожелал ей «божьей помощи».

Буквально на днях Кузнецова, по ее словам, собирается «закрыть долги по прошлым организациям», решить все собственные дела и «передать это в надежные руки», а также, как она выразилась, «определить все там то, что не определено еще».

Напомним, Анна Кузнецова является создательницей фонда по поддержке семьи, материнства и детства «Покров», а также Ассоциации организаций в защиту семьи. Комментируя ее назначение на пост детского омбудсмена, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пояснил, что предпочтение при выборе кандидатуры отдавалось тем претендентам, у которых имеется реальный опыт работы в организациях, занимающихся защитой прав детей.

После этого детский омбудсмен планирует приступить уже к новым делам. «Все постепенно», — пояснила она, добавив, что не собрается бросать своих коллег в ходе избирательной кампании.

Весной Анна Кузнецова победила на праймериз «Единой России» в Пензенской области и в настоящее время состоит в партийном списке на думских выборах.