«Левада-центр» предсказал возвращение России к сталинским временам

Директор «Левада-центра» Лев Гудков на сайте организации опубликовал свое заявление по поводу включения центра в реестр иностранных организаций.

Он назвал этот факт результатом «клеветнической кампании», развязанной членом СФ РФ Дмитрием Саблиным, одним из руководителей «Антимайдана».

Гудков подчеркнул, что клеймо «диверсанта» и «шпиона» блокирует проведение массовых и прочих социальных опросов. Он утверждает что, репрессии угрожают не только социологии.

«Закончат с социологией – перейдут к истории, экономике, генетике, физике и прочим наукам, как это было в сталинские годы», - заявил он.

Это может привести к изоляции страны, что превратит ее население в «резервацию бедного и агрессивного населения, утешающего себя иллюзиями национального превосходства и исключительности».

Напомним, 5 сентября 2016 года Минюст включил «Левада-центр» в список иностранных агентов. Его работа была приостановлена.

Лев Гудков в своем обращении написал, что в ближайшие дни после консультаций с юристами, организация намерена опротестовать в судебном порядке полученный Акт проверки