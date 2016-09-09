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09 сентября 2016, 11:45
биология биоразнообразие генетика ДНК животные

Генетики разделили жирафов на четыре вида

Жирафы
Жирафы
Kasia Wallis/Flickr

Исследование митохондриальной и ядреной ДНК, выделенных из фрагментов кожи 190 жирафов, показало, что эти животные принадлежат не к одному виду, а к четырем разным.

Довольно долго биологи считали жирафов едиными видом (Giraffa camelopardalis) с несколькими подвидами, различающимися деталями внешности и географическим распространением. После развития метода анализа ДНК за дело взялись генетики, и ученых тут же ожидал сюрприз. В 2007 году в журнале BMC Biology была опубликована статья, где доказывалось существование шести различных видов жирафов. Удивительным было в первую очередь то, что, несмотря на отсутствие географических препятствий к взаимным спариваниям и большую мобильность жирафов, оказалось, что разные виды жирафов в течение длительного времени были репродуктивно изолированы. Ученые объяснили это возможными различиями в сроках брачного сезона и ориентацией жирафа на специфический узор на шкуре своего вида при выборе партнера.

Новое исследование было проведено по инициативе Фонда сохранения жирафа (Giraffe Conservation Foundation) в Намибии. Работники фонда собрали генетический материал в различных регионах Африки и передали его для анализа в Германию. Существование независимых видов вновь подтвердилось, причем генетические различия между некоторыми парами оказались больше, чем между бурым и белым медведями. Но вместо шести видов, выделенных в 2007 году, на этот раз говорят всего о четырех.

По данным авторов, существуют южный жираф (G. giraffa), с двумя подвидами ангольским (G. g. angolensis) и южноафриканским (G. g. giraffa); масайский жираф (G. tippelskirchi), с которым объединен ранее считавшийся отдельным видом жираф Торникрофта (G. thornicrofti); сетчатый жираф (G. reticulata) и северный жираф (G. camelopardalis), в последний вид включен ранее признававшийся самостоятельным жираф Ротшильда (G. rothschildi). Разошлись эти виды между 1,25 млн. и 2 млн. лет назад.

Разделение жирафов вызвало тревогу у специалистов по охране животных. Ранее, хоть численность жирафов и сокращалась, существование вида не вызывало сильных опасений, ведь общее поголовье жирафов в Африке насчитывает более 90 тысяч особей. Теперь же некоторые из новых видов оказались малочисленными. Наибольшие опасения вызывает северный жираф, ведь его представителей осталось менее пяти тысяч.

Исследование опубликовано в журнале Current Biology.

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