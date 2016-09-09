Разработан метод идентификации личности по волосам

Группа американских ученых предложила новый метод идентификации человека на основании белков, содержащихся в волосах. По мнению авторов, он будет действовать даже в тех случаях, когда не помогает анализ ДНК. В первую очередь новинка заинтересует криминалистов.

Образцы ДНК, которые находят на месте преступления, могут разлагаться в окружающей среде вплоть до того, что перестают быть подходящими для полимеразно-цепной реакции. Химическое строение белков более стабильно, а индивидуальные отличия в последовательности аминокислот в белковой молекуле не хуже, чем различия в цепочке нуклеотидов ДНК, могут служить для подтверждения личности.

Глендон Паркер (Glendon Parker) из Центра криминалистики Ливерморской национальной лаборатории и его коллеги изучили образцы ДНК и содержащихся в волосах белков у 66 американцев европейского происхождения, пятерых афроамериканцев и пятерых кенийцев. ДНК анализировалась по 190 однонуклеотидным маркерам, белки волос для определения их состава были подвергнуты хроматографии и масс-спектроскопии. В результате ученые выявили 89 вариаций аминокислотной последовательности, которые можно соотнести с определенными однонуклеотидными заменами в генах. Также были изучены образцы волос XVIII – XIX веков, полученные во время археологических раскопок в Англии. В них тоже успешно были зафиксированы аминокислотные полиморфизмы. Многие из выявленных вариаций встречаются достаточно редко, так что в совокупности совпадение по достаточно большому числу вариаций будет означать подтверждение принадлежности найденного на месте преступления волоса конкретному человеку, ничуть не хуже, чем совпадение по однонуклеотидным маркерам ДНК.

Исследование опубликовано в электронном научном журнале PLOS One.