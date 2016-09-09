Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
9 сентября 2016, пятница, 13:58
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ
09 сентября 2016, 13:41
дети медицина

Состояние недоношенных младенцев можно будет контролировать по анализу мочи

Dominic Alves/Flickr

Специалисты Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова и Московского физико-технического института предложили подход, позволяющий уточнить диагноз новорожденного по белковому составу мочи, сообщается в пресс-релизе МФТИ.

Недоношенные дети составляют значительную часть пациентов отделений реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Наиболее часто у них встречаются нарушения в работе дыхательной системы. Их причинами могут быть как недостаточное развитие, так и инфекции. Чтобы помочь ребенку, врачи должны точно определить эти причины. Но многие методы обследовании, сопровождающиеся нарушением тканей (забор крови, биопсия), тяжелы для младенцев, поэтому важно создание неинвазивных методов.

Инновация поможет врачам не только диагностировать дыхательные патологии новорожденных, но и контролировать терапевтический ответ (ответ организма малыша на лечение) и реабилитационный период без болезненных воздействий. 

Исследователи смогли выделить 36 белков в моче новорожденных, по которым можно определить дыхательные нарушения различного происхождения, как инфекционного (врожденная пневмония), так и неинфекционного (транзиторное тахипноэ новорожденных – ТТН, респираторный дистресс синдром – РДС). По словам ученых, протеомный состав мочи взрослых исследуется уже более 30 лет, а данные по протеомному составу мочи новорожденных только начинают накапливаться. Образцы от  недоношенных малышей сравнивались с тремя контрольными группами: здоровые младенцы, здоровые мужчины и беременные женщины.

 
Николаев Евгений Николаевич, руководитель коллектива, и Кононихин Алексей, первый автор статьи. Фото: МФТИ

«В нашем пилотном исследовании нам удалось определить группу белков мочи, специфичных для недоношенных новорожденных с различными дыхательными патологиями. Пока мы пионеры в применении неинвазивных методов поиска биомаркеров к диагностике дыхательных патологий младенцев. Но результаты оптимистичны и на их основе можно двигаться вперед в разработке метода мониторинга за состоянием малышей», – говорит профессор Евгений Николаев, научный руководитель лаборатории ионной и молекулярной физики МФТИ, один из авторов исследования. Ранее ученые опубликовали работу, в которой по моче беременных женщин можно было диагностировать патологию беременности.

Результаты исследования опубликовал Journal of Proteomics.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Big data Dragon Facebook Google GPS IBM iPhone MERS PRO SCIENCE видео ProScience Театр SpaceX Wi-Fi Адыгея Александр Лавров альтернативная энергетика «Ангара» античность археология архитектура астероиды астрофизика аутизм Байконур бактерии библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса британское кино визуальная антропология викинги вирусы Вольное историческое общество Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология глобальное потепление грибы грипп демография дети динозавры ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение зоопарк зрение Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг моллюски Монголия музеи НАСА насекомые неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. одаренные дети онкология открытия палеолит палеонтология память папирусы паразиты педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории продолжительность жизни происхождение человека Протон-М психология психофизиология птицы РадиоАстрон ракета растения РБК РВК РГГУ регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент русский язык рыбы Сингапур смертность СМИ Солнце сон социология спутники старообрядцы стартапы статистика такси технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология фольклор химия христианство Центр им.Хруничева школа школьные олимпиады эволюция эволюция человека экология эмбриональное развитие эпидемии этика этнические конфликты этология Юпитер ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.