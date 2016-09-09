Состояние недоношенных младенцев можно будет контролировать по анализу мочи

Специалисты Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова и Московского физико-технического института предложили подход, позволяющий уточнить диагноз новорожденного по белковому составу мочи, сообщается в пресс-релизе МФТИ.

Недоношенные дети составляют значительную часть пациентов отделений реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Наиболее часто у них встречаются нарушения в работе дыхательной системы. Их причинами могут быть как недостаточное развитие, так и инфекции. Чтобы помочь ребенку, врачи должны точно определить эти причины. Но многие методы обследовании, сопровождающиеся нарушением тканей (забор крови, биопсия), тяжелы для младенцев, поэтому важно создание неинвазивных методов.

Инновация поможет врачам не только диагностировать дыхательные патологии новорожденных, но и контролировать терапевтический ответ (ответ организма малыша на лечение) и реабилитационный период без болезненных воздействий.

Исследователи смогли выделить 36 белков в моче новорожденных, по которым можно определить дыхательные нарушения различного происхождения, как инфекционного (врожденная пневмония), так и неинфекционного (транзиторное тахипноэ новорожденных – ТТН, респираторный дистресс синдром – РДС). По словам ученых, протеомный состав мочи взрослых исследуется уже более 30 лет, а данные по протеомному составу мочи новорожденных только начинают накапливаться. Образцы от недоношенных малышей сравнивались с тремя контрольными группами: здоровые младенцы, здоровые мужчины и беременные женщины.

Николаев Евгений Николаевич, руководитель коллектива, и Кононихин Алексей, первый автор статьи. Фото: МФТИ

«В нашем пилотном исследовании нам удалось определить группу белков мочи, специфичных для недоношенных новорожденных с различными дыхательными патологиями. Пока мы пионеры в применении неинвазивных методов поиска биомаркеров к диагностике дыхательных патологий младенцев. Но результаты оптимистичны и на их основе можно двигаться вперед в разработке метода мониторинга за состоянием малышей», – говорит профессор Евгений Николаев, научный руководитель лаборатории ионной и молекулярной физики МФТИ, один из авторов исследования. Ранее ученые опубликовали работу, в которой по моче беременных женщин можно было диагностировать патологию беременности.

Результаты исследования опубликовал Journal of Proteomics.