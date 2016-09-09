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09 сентября 2016, 10:55
астероиды космос

OSIRIS-REx начал полет к астероиду

Запуск ракеты-носителя Atlas V с аппаратом OSIRIS-REx
Запуск ракеты-носителя Atlas V с аппаратом OSIRIS-REx
NASA/Joel Kowsky

Этой ночью первый в истории NASA космический аппарат, предназначенный для доставки на Землю вещества из пояса астероидов, успешно стартовал с космодрома Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал. Автоматическая межпланетная станция OSIRIS-REx начала путь к астероиду Бенну. О деталях этого проекта можно прочитать в специальном очерке.

OSIRIS-REx был выведен на орбиту при помощи двухступенчатой ракеты-носителя Atlas V. После его отделения от ракеты на Земле был получен сигнал, что OSIRIS-REx успешно развернул панели солнечных батарей. Путь аппарата до астероида Бенну займет два года. После этого OSIRIS-REx проведет около полутора лет на орбите вокруг астероида, чтобы подробно изучить его поверхность. На основании составленной OSIRIS-REx карты рельефа специалисты NASA выберут точку, откуда при помощи особого манипулятора аппарат возьмет пробы грунта. Сделав это, OSIRIS-REx отправится в обратный путь и доставит свой груз на Землю к 2023 году.

Ученые надеются, что вещество астероида позволит найти ответы на многие интересующие их вопросы, в первую очередь, о возможности существования сложных органических молекул на раннем этапе существования Солнечной системы. Ранее шесть космических аппаратов сумели привезти ученым пробы внеземного вещества. Первой в 1970 году стала межпланетная станция «Луна-16», возвращаемый аппарат которой вместил 101 грамм грунта из лунного моря Изобилия. Затем были «Луна-20» (1972) и «Луна-24» (1976). В 2004 году аппарат Genesis должен был доставить ученым образцы частиц солнечного ветра. При посадке не раскрылся парашют, и аппарат врезался в землю на огромной скорости, но все-таки некоторое количество образцов удалось добыть. В 2006 году успешно завершился проект Stardust, в ходе которого в руки исследователей попало около 30 частиц кометы Вильда 2. Наконец, в 2010 году японский аппарат «Хаябуса» сумел добыть грунт астероида Итокава. Еще до завершения миссии OSIRIS-REx к числу таких аппаратов должен прибавиться японский «Хаябуса 2», который вернется на Землю в 2020 году.

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