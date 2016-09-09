Путин выступит на Дне города в Москве

Президент Владимир Путин намерен выступить перед посетителями Дня города в Москве на Красной площади. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Что касается завтрашнего дня, то президент примет участие в мероприятиях в рамках празднования города Москвы. Он ознакомится с Московским центральным кольцом, проедется по нему», — отметил Песков.

Мэр Москвы Сергей Собянин также примет участие в мероприятиях, «брифингует и расскажет о планах», сообщили в Кремле

Празднование Дня города в Москве пройдет 10 и 11 сентября. В этом году отмечается 869-я годовщина образования российской столицы.