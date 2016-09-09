«Единая Россия» использует Путина для поднятия рейтинга перед выборами

«Единая Россия» в последнюю неделю предвыборной кампании для поднятия своего рейтинга будет использовать лозунги, связанные с президентом страны Владимиром Путиным, пишет РБК со ссылкой на источники в руководстве партии.

На рекламных баннерах, которые разместят во всех регионах страны, появятся надписи: «Голосуй за партию президента. За “Единую Россию”!» и «Ценить доверие людей, обещать только то, что сможешь выполнить» (эти слова Владимир Путин произнес на одном из съездов партии). Как отметил источник в интервью изданию, «у президента он [рейтинг] стабильно высокий, у партии рейтинг сползающий».

Ранее для агитации в регионах «Единая Россия» использовала баннеры с лозунгами: «Действовать в интересах людей – наша задача», «Слышать голос каждого – наша обязанность», «Создать и защитить будущее России – наша цель». Эти фразы были изображены на фоне провинциальных городов России.

В конце августа, менее чем за три недели до выборов в Госдуму, газета «Ведомости» со ссылкой на данные соцопросов от ведущих российских исследовательских центров сообщила, что рейтинг «Единой России» резко снизился.

В свою очередь, Владимир Путин признал снижение рейтинга «Единой России» накануне выборов в Госдуму, и объяснил это критикой со стороны конкурирующих партий.