Генсек ООН указал Северной Корее на неприемлемость ядерных испытаний

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Пан Ги Мун выступил с осуждением и критикой в адрес Северной Кореи, которая провела ядерное испытание, нарушив тем самым резолюции Совета безопасности ООН и нормы международного права, передает Reuters.

Действия КНДР Пан Ги Мун назвал «вопиющими» и «неприемлемыми», а также «угрожающими всему миру и безопасности региона», добавив, что «самым серьезным образом их осуждает».

Напомним, о проведенных Пхеньяном ядерных испытаниях стало известно со слов южнокорейских сейсмологов, зафиксировавших около 03:30 по московскому времени землетрясение магнитудой 5,0. По их расчетам, мощность взрыва должна была составлять около 10 килотонн. Если эта информация подтвердится, то нынешние испытания могут быть признаны крупнейшими в истории.

После этого северокорейские власти подтвердили факт проведения ядерного испытания, а также заявили о своей готовности оснащать баллистические ракеты ядерными боеголовками. Сегодняшние испытания — вторые по счету, проведенные КНДР в нынешнем году и пятые начиная с 2006 года.