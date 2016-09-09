Скончался боксер Роман Романчук

Российский боксер Роман Романчук умер ра 38-м году жизни после сердечного приступа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на тренера клуба «КИТЭК» Светлану Андрееву.

Именно в этом клубе Романчук начинал как боксер.

Стоит отметить, что боксер з свою карьеру сумел завоевать две золотые и три серебряные медали первенства России, серебряную и бронзовую награды Кубка мира. Помимо прочего, Романчука признавали самым техничным боксером России и присвоили ему разряд мастера спорта международного класса по кикбоксингу.

Перед Олимпийскими играми в Пекине 2008 года Романчук вступил в конфликт с жителем Владивостока, в результате его оппонент получил тяжелое ранение в голову из бесствольного пистолета «Оса» и скончался. В итоге спортсмена осудили за причинение смерти по неосторожности, ему дали 1 год и два месяца лишения свободы.

Романчук имел травму, которая не позволила ему продолжить карьеру спортсмена, однако он хотел заниматься тренерской деятельностью.