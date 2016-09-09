УЕФА обвинил российских болельщиков в расизме

Cоюз европейских футбольных ассоциаций УЕФА принял решение наказать российский «Ростов». Футбольный клуб обязан будет провести один домашний матч с частично закрытыми трибунами из-за расистского поведения своих болельщиков. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Отмечается, что частично будет закрыта восточная трибуна стадиона «Олимп-2» на матче команды в Лиге чемпионов с ПСВ. Матч пройдет 28 сентября. Около полутора тысяч болельщиков лишатся возможности присутствовать на игре.

УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча Лиги чемпионов, в котором «Ростов» сыграл с «Аяксом» из Нидерландов. По результатам дела УЕФА пришел к выводу о нарушении футбольным клубом статьи 14 (о расистском поведении болельщиков) дисциплинарного регламента организации.

Напомним, что матч прошел в Ростове-на-Дону 24 августа с результатом 4:1 в пользу «Ростова».