СМИ сообщили о переводе сотовых операторов на российское оборудование к 2020 году

Российских операторов сотовой связи и центры обработки данных планируют обязать к 2020 году использовать в своих сетях 85 процентов оборудования отечественного производства, пишет в пятницу газета «Коммерсантъ».

Такое требование содержится в проекте «дорожной карты» по импортозамещению телекоммуникационного оборудования, разработанного подгруппой «ИТ+Суверенитет» при администрации президента России. Она создана в рамках рабочей группы помощника президента Игоря Щеголева.

Для перехода на отечественное оборудование и для увеличения объема экспорта планируется на 50% снизить НДС, налог на прибыль и социальные платежи для российских производителей телекоммуникационного оборудования, а также пошлины на импортные комплектующие, которые необходимы для его производства. Для стимулирования использования российской продукции предлагается предоставлять заказчикам льготные кредитные линии.

Между тем, ввозные пошлины на готовое зарубежное оборудование предлагается, напротив, увеличить на 50 процентов. Кроме этого, авторы «дорожной карты» хотят законодательно запретить операторам использовать зарубежную технику для выполнения ряда функций.

По расчетам, к 2020 году объем экспорта оборудования планируется увеличить с 6 млрд до 11 млрд долларов США.