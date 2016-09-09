Минпромторг передаст права на ремонт самолетов Ан российским компаниям

Минпромторг хочет передать права на техобслуживание самолетов Ан-24-100 российским авиастроителям. Об этом в ведомстве сообщили РИА Новости.

Причиной решения стало «фактическое неисполнение ГП «Антонов» своих обязательств», что сказывается на летной годности самолетов.

«Несмотря на заявления ГП "Антонов" о поддержании сертификата типа, практические работы в этом направлении у российских эксплуатантов приостановлены. В связи с этим мы вынуждены самостоятельно искать решение этой проблемы», — заявили в министерстве.

По информации Минпромторга, у российских компаний, таких, как Объединенная авиастроительная корпорация и других, имеются «все необходимые навыки, компетенции и оборудование» для самостоятельного поддержания летной годности «Русланов».

7 сентября президент украинского авиастроительного предприятия «Антонов» Александр Коцюба заявил, что будет добиваться запрета России на международные полеты самолетов марки Ан-24-100, если их российские собственники откажутся от сервисного обслуживания на Украине.

«Они могут у себя внутри страны корректировать эти правила, законы как угодно. Другой вопрос, что мы как разработчик имеем право поставить запрет на полеты их самолетов вне РФ», — заявил Коцюба.