Медведев назвал безобразием долг по зарплатам в РФ свыше 3,5 млрд рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что с 1 августа суммарная задолженность по выплатам зарплат бюджетникам составила более 3,5 млрд рублей, передает «Интерфакс».

Сумма задержанных зарплат составляет приблизительно 1% месячного фонда зарплаты работников бюджетной сферы.

Выступая на совещании по проблемам охраны труда, глава правительства назвал сложившуюся ситуацию «безобразием, которого не должно быть вообще». По словам Дмитрия Медведева, данная проблема должна быть на контроле у прокуратуры.

Премьер при этом отметил, что в разных регионах ситуация с задержкой зарплат разная. Однако, по его словам, практически во всех случаях задержка зарплат связана с недостаточностью собственных средств организаций.

Глава кабмина также напомнил, что для решения проблемы выплат бюджетникам утверждена «дорожная карта», повышена административная ответственность работодателей. По словам Дмитрия Медведева, все эти вопросы должны быть под контролем соответствующих надзорных служб, а также входить в поле зрения профсоюзов.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил предложение председателя Федерации независимых профсоюзов (ФНП) Михаила Шмакова о внесении в Гражданский кодекс положения, закрепляющего приоритет заработной платы перед другими платежами.