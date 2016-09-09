В МВД связали задержание замначальника главка с делом Шакро Молодого

Задержание заместителя начальника управления «Т» главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Дмитрия Захарченко произошло в рамках дела, возбужденного в отношении высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России и «вора в законе» Захария Калашова (Шакро Молодого), передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как считают следователи, Дмитрий Захарченко предупредил высокопоставленных офицеров СК Михаила Максименко, его заместителя Александра Ламонова и первого замглавы столичного главка СК Дениса Никандрова о проводимых оперативных мероприятиях.

Кроме того, в ходе проведенного по месту жительства и работы Дмитрия Захарченко обыска изъяты денежные средства на сумму более 10 млн рублей.

Ранее следствие попросило избрать Дмитрию Захарченко меру пресечения в виде ареста. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями).