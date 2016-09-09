Совет по науке выступил против законопроекта Минобрнауки об ученых степенях

9 сентября 2016 года Совет по науке выступил с критикой законопроекта о присуждении ученых степеней, внесенного на общественное обсуждение Министерством образования и науки РФ. В заявлении отмечается, что в случае принятия этот закон «нанесет значительный вред российской науке и научно-образовательному сообществу». Совет призвал Минобрнауки отозвать данный проект. Заявление опубликовано на сайте Совета по науке и в разделе «Документы" на «Полит.ру».

В обращении к Минобрнауки, распространенном Советом, говорится, что пункт 11 это законопроекта требует, чтобы к заявлению о лишении ученой степени лица, в диссертации которого обнаружены некорректные заимствования, должна быть приложена и копия судебного решения. В этом решении суда должно быть признано нарушение авторских прав человеком, представившем диссертацию на защиту.

По мнению Совета по науке, «такое требование делает практически неосуществимым лишение ученых степеней авторов, допустивших плагиат и другие некорректные заимствования в своих диссертациях».

Совет считает, что принятие такой нормы «подорвет систему государственной аттестации научных кадров в РФ и снизит конкурентоспособность России на мировом рынке научных и образовательных услуг. Наши ученые степени просто перестанут признавать».

Напомним, что проект Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в Положение о присуждении ученых степеней» был вынесен на общественное обсуждение 6 сентября 2016 года. Документ не проходил предварительной экспертизы Совета по науке при Минобрнауки.

Сооснователь проекта «Диссернет» Андрей Заякин в комментарии «Ведомостям» заявил, что принятие поправки будет означать «полную победу плагиаторов». «Почему жулики в течение трех лет существования «Диссернета» не могли додуматься до такого простейшего решения своих проблем — не знаю», — сказал он.