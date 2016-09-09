Президент Филиппин назвал «дураком» генсека ООН

Извинившись перед президентом США Бараком Обамой, президент Филиппин Родриго Дутерте не остановился на достигнутом и назвал дураком генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, пишет AFP.

На этой неделе Дутерте назвал Барака Обаму «сыном шлюхи» в ответ на высказанную озабоченность правами человека. Во время кампании по борьбе с преступностью на Филипинах за два месяца было убито почти 3 тысячи человек.

Президент США отменил назначенную с филиппинским лидером встречу, но позже все-таки встретился с ним в Лаосе. Дурарте объяснил, что вовсе не имел в виду того, что сказал, к тому же, его ругань была направлена в адрес чиновников Госдепа США.

Издание сообщает, что ранее теми же выражениями Дурарте охарактеризовал посла США в Маниле и папу Римского Франциска.

Увидев сообщения о том, что Пан Ги Мун высказался против репрессий на Филиппинах, Дурарте высказался и о нем: «Я сказал себе – еще один дурак!».

Ранее филиппинский лидер поклялся уничтожить 10 тысяч преступников во время беспрецедентной войны с криминалом. Однако жестокие репрессии вызвали волну международного осуждения.