Главарь «Джебхат ан-Нусры» убит в результате авиаудара

Главарь запрещенной в РФ террористической организации «Джебхат ан-Нусра» и один из основателей так называемой «Армии завоевания», известный как Омар Саракеб, был уничтожен авиаударом на северо-западе Сирии, передает Reuters.

По данным агентства, которое ссылается на «источники в рядах боевиков», удар был нанесен по месту, где проходила встреча лидеров сирийских повстанцев в провинции Алеппо. В результате атаки погибли и другие представители террористических группировок.

Авиация какой страны наносила удар, не уточняется. Напомним, в настоящее время военные действия против террористов на сирийской территории ведет Турция, которая открыла там уже два фронта и успела понести первые потери.

По последним данным, турецким военным удалось освободить от боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» четыре сирийских города.