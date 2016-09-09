Минобороны сообщило об удачном пуске «Тополя»

Департамент информации российского оборонного ведомства сообщил об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» с новым боевым оснащением с космодрома Плесецк в Архангельской области, пишет «Лента.Ру».

В сообщении говорится, что после пуска экспериментальная боевая часть ракеты с высокой точностью поразила цель, расположенную на камчатском полигоне Кура.

Целью пуска являлось испытание перспективного боевого оснащения и средств преодоления противоракетной обороны, а также подтверждение тактико-технических характеристик ракеты.

Эксперты оценивают численность нынешней группировки «Тополей» в 72 ракеты, которые до 2012 года планируется заменить на оружие нового поколения. В частности, уже сейчас идет их замена на комплексы «Ярс» и «Рубеж». Для сравнения: в середине 1990-х годов в России насчитывалось 360 «Тополей».