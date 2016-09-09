Ларри Кинг нечаянно взял у Трампа интервью для RT

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о том, что редакции удалось взять телефонное интервью у кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. «Мы сделали это!» — написала она в Twitter. При этом сам миллиардер об этом ничего не знает.

Пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер, комментируя сообщение RT для американского телеканала CNN, заверил, что кандидат в президенты не давал такого интервью. По словам Миллера, телефонный разговор был записан для подкаста легендарного телеведущего Ларри Кинга «в знак уважения» (на RT действительно заявили, что интервью для них у Трампа брал Кинг). «Мистеру Трампу никто не говорил, что этот разговор появится где-то еще», — возмутился его пресс-секретарь.

Информацию о том, что телефонная беседа была записана для подкаста, подтвердила другой официальный представитель кандидата в президенты США Хоуп Хикс. Она добавила, что Трампу неизвестна дальнейшая судьба записи, переданной Ларри Кингу.

В беседе, которая была выдана за интервью Трампа RT, миллиардер утверждает, что Россия не вмешивается в американский выборный процесс, а СМИ в Соединенных Штатах нечестны по отношению к нему как к кандидату

Ларри Кинг является одним из самых известных телеведущих в мире, на телеканале RT он ведет программу Politicking with Larry King, посвященную, как следует из названия, беседам с политическими деятелями. Разговоры проходят в форме либо личных интервью, либо видеоконференций. Кроме того, у Кинга есть свой подкаст, не имеющий отношения к RT.