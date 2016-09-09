Веснина и Макарова выбыли из US Open после полуфинала

Пара российских теннисисток — Елена Веснина и Екатерина Макарова — не сумели пробиться в финал US Open в парном разряде, передает «Лента.ру». В полуфинале спортсменки уступили американке Бетани Маттек-Сэндс и чешке Люси Шафаржовой со счетом 2:6, 6:7 (4:7).

Шафаржова и Маттек-Сэндс встретятся в финале с французской парой теннисисток — Каролин Гарсией и Кристиной Младенович.

Напомним, 6 сентября Веснина и Макарова в четвертьфинальном матче одолели словенских теннисисток Андрейю Клепач и Катарину Среботник со счетом 6:4, 6:2.

Нынешний US Open проводится 29 августа — 11 сентября в Нью-Йорке, его призовой фонд в этом году рекордный для всех теннисных турниров — 46,3 млрд долларов.