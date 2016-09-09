Правительство заявило об отсутствии планов по отмене пенсий работающим пенсионерам

Вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что вопрос отмены пенсий работающим пенсионерам правительством не обсуждается. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Министр труда Максим Топилин дополнил, что власти не намерены лишать пенсий работающих пенсионеров ни в 2017 году, ни позднее.

Ранее сообщалось, что правительство приняло решение заменить доиндексацию пенсий 2016 года единовременной выплатой в размере 5 тысяч рублей, которая будет выплачиваться всем пенсионерам в январе 2017 года.

Недавно президент РФ Владимир Путин заверил, что российские власти действуют «очень прагматично и очень осторожно» относительно выплат пенсионерам.