Серена Уильямс лишилась звания первой ракетки мира

Американская теннисистка Серена Уильямс не смогла пробиться в финал Открытого чемпионата США, проиграв чешской спортсменке Каролине Плишковой, сообщает Tennis.com.

Встреча Уильямс и Плишковой в полуфинале закончилась со счетом 2:6, 6:7 (5:7) в пользу чешской теннисистки. Теннисный матч длился один час и 25 минут.

В результате американка потеряла первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в котором она лидировала 186 недель подряд. Теперь на первой строчке WTA оказалась немка Ангелина Кербер.

Ранее на Играх в Рио-де-Жанейро Серена Уильямс лишилась титула действующего чемпиона Олимпиады по теннису, уступив представительнице Украины Эллине Свитолиной в 1/8 финала турнира в женском одиночном разряде.