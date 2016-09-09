Разработка YotaPhone будет перенесена в КНР

China Baoli Technologies - новый акционер Yota Devices - может создать предприятие совместно с китайским производителем смартфонов Coolpad. Предприятие будет заниматься в том числе и разработкой YotaPhone. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отметим, что и предыдущие смартфоны YotaPhone производились в Азии, однако считались российскими за счет исследовательских и конструкторских работ (R&D) отечественных специалистов.

China Baoli уже заключила предварительное соглашение с Coolpad о создании нового прозводства в Китае.

Весной компания China Baoli Technologies Holdings Limited выкупила 30% у Yota Devices за 46,225 млн долларов. По результатам сделки China Baoli также получила право на продажу YotaPhone на территории Китая, Гонконга, Макао и Тайваня в течение семи лет.

«Не понимаю, зачем создавать еще один центр R&D в Китае, предыдущие модели YotaPhone были придуманы в России и получили положительные отзывы экспертов со всего мира», - приводит «Коммерсантъ» слова своего собеседника. Также собеседник уточнил, что прототип YotaPhone 3 готов, а смена фабрики может сдвинуть сроки его производства.