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09 сентября 2016, 00:07
Мемория

Мемория. Борис Заходер

Борис Заходер
Борис Заходер
Фото из журнала "Детская литература"

9 сентября родился Борис Заходер, поэт и переводчик.

 

Личное дело

Борис Владимирович Заходер (1918-2000) родился в бессарабском городке Кагул (ныне Молдова), в семье юриста, выпускника Московского университета Владимира Борисовича Заходера и Полины Наумовны Герценштейн. Мать свободно владела несколькими языками, в том числе немецким и английским. Именно она приобщила сына к немецкой литературе. Когда Борису было 14 лет, мать покончила с собой, отравившись уксусной кислотой. Ее трагическая гибель нанесла сыну глубокую душевную травму – даже в старости он задавался вопросом, почему это произошло.

Через год после рождения Бориса его семья переехала в Одессу, а еще через год - в Москву. С 1966 по 2000 год жил в доме в Лесных Полянах в Калининграде Московской области(сейчас г. Королёв).

Борис с детства увлекался биологией, интересовался естествознанием. С раннего возраста не расставался с книгами «Жизнь животных» А.Э. Брема и «Жизнь насекомых» Ж.А. Фабра. Следствием этого интереса стало поступление на биологический факультет Казанского университета в 1936 году. Позже Заходер перевелся на тот же факультет в МГУ им. Ломоносова. Однако любовь к литературе (а сказки он сочинял ещё в шестилетнем возрасте) победила,  и в 1938 году Борис поступил в Литературный институт им. М. Горького, где был зачислен на поэтический семинар Павла Антокольского. В Литинституте Заходер проучился в общей сложности 9 лет, так как две войны — Финская и Великая Отечественная — прерывали его учёбу.

В 1939 году ушел добровольцем на Финскую войну. С началом Великой Отечественной снова ушел на фронт; воевал на Карельском и на Юго-Западном фронтах, участвовал в освобождении Львова. Был дважды награждён медалью «За боевые заслуги» - в 1944 и 1946 годах (в 1985 году, к сорокалетию Победы, также был награжден орденом Великой Отечественной войны II степени). Его стихи в эти годы неоднократно публиковались в армейских газетах.

Закончив войну в чине старшего лейтенанта, в 1946 году после демобилизации вернулся в Москву и в 1947-м, наконец, окончил Литературный институт, получив диплом с отличием.

В том же году в журнале «Затейник» было опубликовано стихотворение «Морской бой» (впоследствии оно вошло в сборник «На задней парте»). Это был дебют Заходера как детского поэта. Однако на этом светлая полоса закончилась. Начался один из самых сложных периодов в творчестве писателя – за несколько последующих лет были опубликованы лишь несколько его пересказов народных сказок в журнале «Мурзилка».

Еще в 1947 году Заходер показал Льву Кассилю свою сказку в стихах «Буква "Я"». Однако, несмотря на восторженный отзыв известного писателя, сказка была опубликована лишь через 8 лет в журнале «Новый мир» (редактором которого был тогда Константин Симонов, подписавший стихи в набор). По некоторым источникам, существовало негласное указание не печатать авторов с еврейскими фамилиями.

Чтобы хоть как-то заработать, Заходер был вынужден заниматься переводами, в частности, для издательства «Иностранная литература». В 1952 году в «Народной библиотеке «Огонька» вышли его переводы рассказов Анны Зегерс под псевдонимом «Б. Володин». С 1955-го по 1960 годы Борис Заходер перевел на русский язык «Сказки и веселые истории» Карела Чапека, некоторые произведения Яна Грабовского, Юлиана Тувима и Яна Бжехвы.

В 1955-м вышла первая книга Заходера — «На задней парте», о которой тепло отозвался Корней Чуковский. После этого к поэту быстро пришла популярность, стали издаваться и переиздаваться и другие его произведения.

В 1958 году Заходер вступил в Союз писателей СССР. В том же году в журнале «Мурзилка» была опубликована пробная глава о Винни-Пухе. В ней медвежонок был назван Мишка-Плюх. Заходер долго подбирал имя главному герою сказки, поскольку дословный и транскрибированный переводы английского варианта на русском языке, на его взгляд, звучали неблагозвучно.

Первое издание книжки о Пухе было  выпущено свет в 1960 году издательством «Детский мир». Книга называлась «Винни-Пух и все остальные»; начиная со второго издания, выпущенного «Детской литературой» в 1965 году, она стала называться «Винни-Пух и все-все-все».

По популярности книга даже превзошла оригинал.

В начале 1960-х годов Борис Заходер перевел пьесу Джеймса М. Барри «Питер Пэн». В 1968 году были написаны тексты песен к спектаклю «Питер Пэн», поставленному в Центральном детском театре в Москве.

С 1966 года и до конца жизни  жил в Королеве, в частном доме в Комаровке.

В 1950-х —1980-х годах были изданы сборники стихов Бориса Заходера: «На задней парте» (1955), «Никто и другие» (1958), «Кто на кого похож» (1960), «Товарищам детям (1966)», «Школа для птенцов» (1970), «Считалия» (1979), «Моя Вообразилия» (1980), «Если мне подарят лодку» (1981) и др. Также его произведение печатались в газете «Пионерская правда» и журнале «Мурзилка».

В 1990-х годах вышли книги «Про всех на свете» (1990), «Трава-везде-растунья» (1994), «Остров Гдетотам» (1995). В 1996 году малым тиражом были изданы сборники лирики «Листки» и «Почти посмертное», в 1997-м — книга «Заходерзости».

В июне 2000 года Борису Заходеру была присуждена Государственная премия Российской Федерации в области литературы и искусства 1999 года за произведения для детей и юношества — за книгу «Избранное».

В последние годы жизни у писателя сильно болели суставы, он даже передвигался по дому в инвалидной коляске.

7 ноября 2000 года Борис Заходер скончался в Центральной городской больнице города Королёва. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

Чем знаменит

 
В издательстве "Даттон". 1986 год. Фото из семейного архива

В историю отечественной детской литературы Заходер вошел как переводчик (зачастую - первый) и перелагатель многих шедевров зарубежной литературы для детей: «Винни-Пух и все-все-все» Алана Милна, «Мэри Поппинс» Памелы Трэверс (1968), «Приключения Алисы в Стране Чудес» Льюиса Кэррола (1971-1972), сказок Карела Чапека, братьев Гримм («Бременские музыканты», 1982, и др.), пьеса Джеймса М.Барри «Питер Пэн» (1967).

Однако не меньшую известность ему принесли и собственные стихи для детей, основная тема которых — мир животных, где каждый зверь отличается яркими характером и повадками.

Заходер также является автором нескольких детских пьес: «Русачок» (1972), «Мэри Поппинс вернется!» (1974, в соавт. с Д.Медведко), «Мэри Поппинс» (1976, в соавт. с В.Климовским), «Пиргорой Винни-Пуха» (1979), «Приключения Алисы в Стране Чудес» (1982) и др.

Наряду с переводами детских стихов (прежде всего, польских поэтов) и оригинальными стихотворениями для детей, продолжающими традиции английской, польской и русской юмористически-бытовой, сказочной и «нелепой» поэзии, Заходер со второй половины 50-х выступал со сказками в прозе (со временем дав им собирательное название «Сказки для зверей»). Оригинальную прозу Заходера при сказочных анималистических сюжетах, напоминающих сказки Киплинга, отличает лирическая и философская глубина.

Выпустил и несколько сборников лирики. Подростки 70—80-х годов, переписывая друг у друга в «дневники» стихотворение «Не бывает любви несчастной./Может быть она горькой,/Трудной,/Безответной и безрассудной…», как правило, даже не догадывались, что его сочинил тот же человек, что познакомил их с Винни-Пухом и Мэри Поппинс.

 

О чем надо знать

Стихи Иоганна Вольфганга Гёте сопровождали Заходера фактически всю его жизнь. Именно с попытки 11-летнего школьника перевести на русский стихотворение «Bon Goethee», известное у нас как «Лесной царь», началась и поэтическая, и переводческая карьера Бориса Заходера. Томик Гете прошел с ним всю войну, а после того как друг подарил ему привезенный из Германии труд Эккермана «Разговоры с Гете», Заходер «заболел» немецким поэтом навсегда. Он переводил Гете всю жизнь и во всех статьях почтительно именовал поэта «Мой Тайный Советник» (Гёте служил в чине тайного советника).

Полное собрание заходеровских переводов Гёте в двух томах вышло через несколько лет после смерти писателя.

 

Прямая речь

О творчестве: «У нашего брата бывает два основных состояния: или работаешь как проклятый, или мучаешься, что не работаешь, как он же.
Вот сегодня у меня второе состояние, и поэтому жизнь довольно мрачная. Конечно, это временно, но жалко времени. И себя тоже. А главное, жаль бедных, несчастных читателей, которые, бедолаги, лишены таких шедевров! Ужас! Бедное человечество!».

О своей первой книге взрослых стихов, которую он назвал «Почти посмертное»: «Странное название, не спорю. Но когда человек выпускает (точнее, надеется выпустить) в свет свою первую книгу стихов на 78-м году жизни, то название это не покажется таким уж странным».

О своей работе над «Винни-Пухом»: «Наша встреча произошла в библиотеке, где я просматривал английскую детскую энциклопедию. Это была любовь с первого взгляда: я увидел изображение симпатичного медвежонка, прочитал несколько стихотворных цитат — и бросился искать книжку. Так наступил один из счастливейших моментов моей жизни: дни работы над “Пухом”».

Галина Заходер о пересказе сказки Милна, "Заходер и все-все-все": «До сих пор наши литературоведы почему-то медлят с признанием отечественного литературного феномена — рождения пересказа, переосмысления английской книги, которая стала настолько русской, что Бориса Заходера надо считать равноправным соавтором»

 

6 фактов о Борисе Заходере

  • Бориса Заходера назвали в честь деда. Борух Бер-Залманов Заходер был первым казённым раввином Нижнего Новгорода. Его трудами в городе была построена синагога, а также было устроено еврейское училище, в котором бедные дети могли обучаться бесплатно.
  • Заходер прекрасно владел всеми основными европейскими языками. Сам же  считал, что лучше всего знает немецкий язык. «Если я не знаю какого-то немецкого слова, — говорил он, — значит, его нет в словаре или оно вообще не существует».
  • Чтобы хоть как-то свести концы с концами в тяжелые 50-е, когда его не печатали, Заходер занимался разведением аквариумных рыбок. В шестиметровой комнате коммуналки на Сретенке, где в 1952 году жил писатель, помещалось 24 аквариума, в которых жили барбусы, цихлиды, моллинезии и пр. Каждое воскресенье Заходер вставал в 4 часа утра, отлавливал размножившихся рыбок и через всю Москву ехал на Птичий рынок. В разведении аквариумных рыбок он достиг немалых успехов - в частности, ему первому в Москве удалось вывести потомство у жемчужных гурами.
  • Борис Заходер был награжден Международной премией им. Г.Х. Андерсена (1978, за авторский пересказ «Алисы в стране чудес»); в 1993 году получил премию и диплом Ассоциации детских писателей и Национальной секции России в Международном совете по детской литературе (за вклад в развитие детской литературы); в 1994 году — премию и диплом издательства «Детская литература»; в 1996 году — диплом по итогам Всероссийского конкурса читательских симпатий «Золотой ключик-1996». Награжден медалью К.Д. Ушинского (1998).
  • Писатель был трижды женат. Первой его женой была Нина Зозуля, дочь известного прозаика Ефима Зозули, второй женой — Кира Смирнова, артистка эстрады. Третьей женой Заходера в 1966 году стала Галина Романова, фотохудожник и литератор.
  • В 2003 году вышла книга воспоминаний последней жены писателя Галины «Заходер и все-все-все».

 

Материалы о Борисе Заходере

Борис Заходер – сказочник, который написал книгу «Винни Пух и все-все-все»

Заходер и все-все-все. Воспоминания жены писателя Галины Заходер

Кто такой Борис Заходер

Заходер. Стихи для детей

Статья о Борисе Заходере в Википедии

 

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