В Москве задержан врио начальника антикоррупционного главка МВД

По делу о злоупотреблении должностными полномочиями ФСБ России задержала врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД Дмитрия Захарченко. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вчера Захарченко был задержан, в машине у него нашли крупную сумму наличности. Сегодня в его квартире ФСБ провела обыск», - говорит источник агентства.

Захарченко допросили в качестве подозреваемого, сообщает РБК со ссылкой на источник в ФСБ.

Отметим, что на данный момент официального подтверждения информации не обнаружено.