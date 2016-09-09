Следствие ходатайствовало об аресте замначальника главка МВД

Задержанному накануне по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями заместителю начальника управления «Т» главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Дмитрию Захарченко просят избрать меру пресечения в виде ареста, передает РИА Новости.

Информация поступила от пресс-секретаря Пресненского суда Москвы Анастасии Пылиной. В этот суд следователь, ведущий дело, обратился с ходатайством об аресте фигуранта, который уже был допрошен в качестве подозреваемого.

Напомним, Захарченко задержали 8 августа, а известно об этом стало сегодня. Источник в ФСБ России пояснил, что в машине задержанного была обнаружена крупная сумма наличными. Планировалось также проведение обыска в квартире Захарова.

Отметим, что управление «Т» курирует топливно-энергетический блок в антикоррупционном главке МВД.